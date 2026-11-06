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Bundesliga

BVB: Große Belohnung für Bellingham

von Lukas Weinstock
1 min.
Jobe Bellingham nach dem Abpfiff @Maxppp

Jobe Bellingham wird eine große Ehre zuteil. Der Mittelfeldakteur von Borussia Dortmund wurde ebenso wie Josh King (FC Fulham) erstmals für die englische A-Nationalmannschaft nominiert. Stars wie Cole Palmer und Phil Foden finden sich dagegen erneut nicht im Aufgebot von Thomas Tuchel wieder.

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Für Bellingham ist es das Ergebnis der guten Leistungen auf Vereinsebene in den vergangenen Wochen. Der 21-Jährige ist für den BVB inzwischen unverzichtbar geworden, obwohl er noch auf sein erstes Tor im schwarz-gelben Dress wartet. „Er bekommt die Möglichkeit, dazuzustoßen und in der ersten Mannschaft einen Eindruck zu hinterlassen. Er hat inzwischen viele Spiele bestritten und ist bei Dortmund gut in Form. Deshalb hat er es verdient, bei uns dabei zu sein“, begründet Tuchel. Für Bellingham geht es Seite an Seite mit seinem Bruder Jude gegen Kroatien (12. November) und Weltmeister Spanien (15. November).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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