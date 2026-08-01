Premier League
Hijack perfekt: Silva wechselt für 30 Millionen
@Maxppp
António Silva (22) verlässt Benfica Lissabon. Der Innenverteidiger läuft künftig in England für den AFC Bournemouth auf, der dem Vernehmen nach 30 Millionen Euro inklusive Boni nach Portugal überweist.
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António Silva 🇵🇹— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 1, 2026
The latest young talent to choose AFC Bournemouth 🤝🍒 pic.twitter.com/Vu4dUeWGrJ
Der AC Mailand hatte lange gute Karten auf den Zuschlag, die Cherries grätschten jedoch erfolgreich dazwischen. Für Silva ist es das erste Engagement außerhalb seiner Heimat.
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