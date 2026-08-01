Hijack perfekt: Silva wechselt für 30 Millionen

António Silva (22) verlässt Benfica Lissabon. Der Innenverteidiger läuft künftig in England für den AFC Bournemouth auf, der dem Vernehmen nach 30 Millionen Euro inklusive Boni nach Portugal überweist.

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António Silva 🇵🇹



The latest young talent to choose AFC Bournemouth 🤝🍒 pic.twitter.com/Vu4dUeWGrJ — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 1, 2026

Der AC Mailand hatte lange gute Karten auf den Zuschlag, die Cherries grätschten jedoch erfolgreich dazwischen. Für Silva ist es das erste Engagement außerhalb seiner Heimat.