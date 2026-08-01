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Hijack perfekt: Silva wechselt für 30 Millionen

von Lukas Weinstock - Quelle: afcb.co.uk
António Silva schirmt den Ball ab @Maxppp

António Silva (22) verlässt Benfica Lissabon. Der Innenverteidiger läuft künftig in England für den AFC Bournemouth auf, der dem Vernehmen nach 30 Millionen Euro inklusive Boni nach Portugal überweist.

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Der AC Mailand hatte lange gute Karten auf den Zuschlag, die Cherries grätschten jedoch erfolgreich dazwischen. Für Silva ist es das erste Engagement außerhalb seiner Heimat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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