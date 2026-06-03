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Bundesliga

Neue Gerüchte: Was läuft zwischen Bayern und Rashford?

Beim FC Bayern läuft die Suche nach Offensivverstärkungen auf Hochtouren. In den Überlegungen der Verantwortlichen spielt wohl auch Marcus Rashford eine Rolle.

von Julian Jasch - Quelle: The i Paper
1 min.
Marcus Rashford trifft für den FC Barcelona @Maxppp

Der FC Bayern fahndet nach einem neuen Offensivspieler, der im besten Fall sowohl auf Linksaußen als auch im Sturmzentrum eingesetzt werden kann. Nach der Absage von Anthony Gordon (25/Newcastle United), der beim FC Barcelona unterschrieben hat, führt eine Spur wohl ausgerechnet zu Marcus Rashford (28).

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Informationen des ‚i Paper‘ zufolge beobachten die Münchner die Situation des aktuell noch von Manchester United an die Blaugrana verliehenen Angreifers. Zudem werden Aston Villa, Tottenham Hotspur und Newcastle als Interessenten aufgeführt, lose wurde der Rechtsfuß auch schon mit Real Madrid in Verbindung gebracht.

Rashford überzeugte während seines Gastspiels in Katalonien, dennoch ließ Barça die 30-Millionen-Kaufoption verstreichen. Viel lieber möchte man den Preis ein wenig drücken – darauf wollen sich die Red Devils mit Blick auf Rashfords Leistungen und seines bis 2028 gültigen Vertrags nicht einlassen.

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Schlägt Bayern zu?

Der englische WM-Fahrer (70 Länderspiele) könnte zwar beide Bayern-Planstellen abdecken, würde aufgrund seines Gehalts aber auch einen Großteil des im Sommer zur Verfügung stehenden Budgets schlucken. Außerdem kristallisierte sich Ismael Saibari (25/PSV Eindhoven) in den zurückliegenden 24 Stunden als Wunschlösung heraus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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