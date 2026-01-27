Villa verkündet Abraham-Deal

Bei Aston Villa steht ein neuer Torjäger auf der Matte. Die Villans haben die Verpflichtung von Tammy Abraham verkündet. Der 28-jährige Mittelstürmer verlässt Besiktas und schließt sich dem Premier League-Klub fest an.

Zur Vertragslänge gibt es in der offiziellen Meldung des Vereins keine Angabe. Abraham war von der AS Rom an Besiktas ausgeliehen, die Istanbuler verpflichteten den Angreifer vorgestern für 13 Millionen Euro fest. Heute zog der elffache Nationalspieler für 21 Millionen Euro Ablöse direkt zu Villa weiter.