Konstantinos Karetsas (19) hat es wieder erwischt. In der heutigen Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen (1:2) musste der Offensivakteur frühzeitig in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Für ihn kam Fábio Silva (24) in die Partie.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vorausgegangen war ein Zweikampf mit Gegenspieler Facundo Medina (27), in dem Karetsas einen Tritt abbekam. Schon im Oktober hatte der griechische Linksfuß wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk drei Pflichtspiele verpasst.

Wie schlimm es den 30-Millionen-Zugang nun erwischt hat, werden die medizinischen Untersuchungen zeigen. Ein Ausfall wäre mit Blick auf die kommenden englischen Wochen jedenfalls ziemlich bitter für Spieler und Verein.