Menü Suche
Kommentar
Premier League

XXL-Vertrag für Chelsea-Kapitän James

von Fabian Ley - Quelle: The Athletic
Mohamed Salah (l.) und Reece James im Zweikampf @Maxppp

Reece James schwört dem FC Chelsea die Treue. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ verlängert der 26-jährige Kapitän seinen Vertrag vorzeitig bis 2032. Das bisherige Arbeitspapier des Defensiv-Allrounders, der sowohl als Rechtsverteidiger als auch auf der Sechs zum Einsatz kommt, war bis 2028 gültig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der gebürtige Londoner hatte sich bereits im Alter von sechs Jahren dem Chelsea-Nachwuchs angeschlossen. Bislang bestritt James für die Blues 225 Profi-Einsätze, in denen er 16 Tore und 31 Assists beisteuerte. In den kommenden Jahren werden für den 22-fachen englischen Nationalspieler viele weitere hinzukommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Chelsea
Reece Lewis James

Weitere Infos

Premier League Premier League
Chelsea Logo FC Chelsea
Reece Lewis James Reece Lewis James
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert