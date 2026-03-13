XXL-Vertrag für Chelsea-Kapitän James

Reece James schwört dem FC Chelsea die Treue. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ verlängert der 26-jährige Kapitän seinen Vertrag vorzeitig bis 2032. Das bisherige Arbeitspapier des Defensiv-Allrounders, der sowohl als Rechtsverteidiger als auch auf der Sechs zum Einsatz kommt, war bis 2028 gültig.

Der gebürtige Londoner hatte sich bereits im Alter von sechs Jahren dem Chelsea-Nachwuchs angeschlossen. Bislang bestritt James für die Blues 225 Profi-Einsätze, in denen er 16 Tore und 31 Assists beisteuerte. In den kommenden Jahren werden für den 22-fachen englischen Nationalspieler viele weitere hinzukommen.