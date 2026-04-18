Neuer Brandt-Klub gefunden? | Mbappés egoistisches Fiasko

MLS-Klub will Brandt

Zieht es Julian Brandt (29) in die MLS? Das Portal Markaj News, das auf den nordamerikanischen Markt spezialisiert ist, berichtet von konkretem Interesse des FC Cincinnati. Der Klub sei guter Dinge, Brandt von ersten Gesprächen überzeugen zu können.

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Dessen Vertrag bei Borussia Dortmund läuft aus und wird nicht verlängert. Zuletzt kursierten eher lose Gerüchte um den FC Arsenal, Fenerbahce und die AS Rom als mögliche Abnehmer. Auch einen Wechsel innerhalb der Bundesliga schließt Brandt nicht aus.

Kritik an Mbappé

Auf dramatische Weise musste Real Madrid gegen den FC Bayern im Champions League-Viertelfinale die Segel streichen. Unter anderem habe dies an Kylian Mbappé gelegen, lederte der 1998er-Weltmeister Emmanuel Petit in seiner Funktion als TV-Experte:

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„Es ist nicht allein Mbappés Schuld, aber trotz allem hat er mit seiner Ankunft Egoismus-Probleme in die Real-Kabine gebracht. Es ist ein Fiasko.“ Kritik bekam auch Gelb-Rot-Sünder Eduardo Camavinga ab. „Wenn man jemanden beschuldigen will, dann Camavinga. Sein Foul war katastrophal. Zu diesem Zeitpunkt des Spiels war die Rote Karte sehr hart, aber leider hat der Schiedsrichter nur die Regeln angewendet“, so Petit.