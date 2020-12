PSG-Debütant Pembélé verlängert

Paris St. Germain plant für die kommenden Jahre mit Timothée Pembélé. Wie der französische Meister verkündet, hat der 18-jährige Innenverteidiger seinen Vertrag bis 2024 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier des Eigengewächses wäre im Sommer ausgelaufen.

Pembélé gab am vergangenen Wochenende sein Profidebüt für PSG. Beim 2:2 gegen Girondins Bordeaux stand der 18-Jährige über 90 Minuten an der Seite von Presnel Kimpembe im Abwehrzentrum auf dem Platz. Sein erster Einsatz verlief jedoch unglücklich. In der zehnten Minute traf er zum zwischenzeitlichen 0:1 ins eigene Tor.