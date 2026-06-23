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Offiziell 2. Bundesliga

Osnabrück verpflichtet Münst

von David Hamza - Quelle: vfl.de
3 min.
Leonhard Münst (l.) im Trikot von Viktoria Köln @Maxppp

Der VfL Osnabrück hat die Verpflichtung von Leonhard Münst (24) bestätigt. Ein Jahr vor Vertragsende wechselt der offensive Mittelfeldspieler von Drittligist Viktoria Köln zum Zweitliga-Aufsteiger. In der abgelaufenen Saison markierte Münst 13 Scorerpunkte (fünf Tore, acht Assists).

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Osnabrücks Technischer Direktor Daniel Latkowski sagt: „Leo bringt ein Profil mit, das sehr gut zu unserer Spielidee passt. Er ist technisch stark, intelligent in seinen Entscheidungen, verfügt über ein gutes Gespür für Räume und kann sowohl im letzten Drittel als auch aus tieferen Positionen Akzente setzen. Dazu kommt seine Laufbereitschaft gegen den Ball.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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