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Premier League

138-Millionen-Deal: Rogers im Medizincheck

von Martin Schmitz - Quelle: Sky Sports
Morgan Rogers im Trikot der englischen Nationalmannschaft @Maxppp

Der Blockbuster-Transfer von WM-Fahrer Morgan Rogers steht kurz vor dem Abschluss. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, ist der 23-Jährige am heutigen Montagvormittag beim FC Chelsea zum Medizincheck eingetroffen. Sollte dieser positiv verlaufen, wird der Offensivspieler für umgerechnet 138 Millionen Euro von Aston Villa zu den Blues wechseln.

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In London unterschreibt der Rechtsfuß einen Sechsjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison. Eigentlich wollte der FC Arsenal beim englischen Nationalspieler zuschlagen, doch Chelsea gelang ein erfolgreicher Hijack.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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