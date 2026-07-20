138-Millionen-Deal: Rogers im Medizincheck

Der Blockbuster-Transfer von WM-Fahrer Morgan Rogers steht kurz vor dem Abschluss. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, ist der 23-Jährige am heutigen Montagvormittag beim FC Chelsea zum Medizincheck eingetroffen. Sollte dieser positiv verlaufen, wird der Offensivspieler für umgerechnet 138 Millionen Euro von Aston Villa zu den Blues wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

In London unterschreibt der Rechtsfuß einen Sechsjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison. Eigentlich wollte der FC Arsenal beim englischen Nationalspieler zuschlagen, doch Chelsea gelang ein erfolgreicher Hijack.