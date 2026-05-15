Neuer hat unterschrieben – auch Ulreich verlängert

Manuel Neuer (40) hängt noch ein Jahr dran. Wie der FC Bayern mitteilt, hat der Schlussmann seinen Kontrakt bis 2027 verlängert. Lange hatte sich Neuer mit seiner Entscheidung Zeit gelassen. An dessen Seite bleibt Backup Sven Ulreich (37), der ebenfalls bis 2027 verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir haben bei der Ausrichtung im Tor einen klaren Plan und setzen ihn Schritt für Schritt um: Manuel Neuer, Sven Ulreich und Jonas Urbig bilden ein Torwartteam, in dem jeder seine Rolle hat und das sich gemeinsam entwickelt. Manuel und Sven werden Jonas weiter auf seinem Weg unterstützen, die Zukunft des FC Bayern zu werden. Wir freuen uns sehr auf eine neue Saison in dieser perfekten Konstellation“, so Sportvorstand Max Eberl.

Schon in der laufenden Saison bekam Neuer immer wieder Pausen, die seinem designierten Thronfolger Jonas Urbig (22) zu Spielpraxis verhalfen. Dieses Modell soll in der kommenden Saison noch weiter ausgebaut werden, Neuer als eine Art Mentor für Urbig fungieren. In den großen Spielen, davon ist Stand heute auszugehen, wird aber weiter der Altmeister sein Können zeigen dürfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich habe mir für die Entscheidung Zeit genommen und freue mich jetzt sehr. Hier stimmen alle Voraussetzungen: Wir können mit dieser Mannschaft jeden schlagen, ich fahre jeden Tag mit Spaß an die Säbener Straße und bringe meine Leistung. In unserem Torwart-Team halten wir zusammen und versuchen, die Latte immer höher zu legen, uns permanent gegenseitig zu pushen und optimal auf die Spiele vorzubereiten“, erklärt Neuer.