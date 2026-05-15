BVB: Book deutet zeitnahen Offensiv-Deal an

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund sind zuversichtlich, zeitnah Verstärkung für die Offensive an Bord zu holen. Sportdirektor Ole Book gibt im Interview mit ‚Sky‘ zu Protokoll: „Ich bin sehr optimistisch, dass wir schon noch einen offensiven Neuzugang innerhalb der nächsten Wochen präsentieren werden. Dafür werden wir zumindest alles tun.“

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Book erklärt weiter: „Dann gibt es vielleicht auch noch eine andere Position wie das zentrale Mittelfeld, wo wir ein bisschen Kreativität noch gebrauchen können und nicht so breit besetzt sind. Wir bemühen uns, bis zum Vorbereitungsstart noch einen Neuzugang zu präsentieren.“

Bislang hat der BVB die Transfers der drei Talente Joane Gadou (19/RB Salzburg), Kauã Prates (18/Cruzeiro) und Justin Lerma (18/Independiente) unter Dach und Fach gebracht. Für das Mittelfeld gilt Kennet Eichhorn (16) als Kandidat. Book schwärmte zuletzt vom Hertha-Juwel, die Konkurrenz um den FC Bayern, Manchester City oder Bayer Leverkusen ist aber riesig.

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Auf die Frage nach einer möglichen Rückholaktion von Offensivkünstler Jadon Sancho (26/Manchester United) antwortet Book: „Jadon hat eine große Kreativität und in der Vergangenheit für Borussia Dortmund schon sehr starke Leistungen gezeigt. Das wissen wir absolut. Wir müssen immer den Gesamtkontext betrachten und versuchen genau hinzusehen, was uns für die nächste Saison und die nächsten Jahre optimal verstärkt. Auch mit ihm werden wir uns natürlich beschäftigen, wie mit allen anderen Spielern, die in Europa auf dem Markt sind.“