Top-Klubs buhlen um Alao

von Dominik Sandler - Quelle: Daily Mail
Yisa Alao bei seinem Startelfdebüt gegen den FC Brentford @Maxppp

Linksverteidiger Yisa Alao könnte schon bald in der Premier League landen. Laut der ‚Daily Mail‘ sind der FC Chelsea, der FC Liverpool und Manchester United am 17-Jährigen interessiert. Alao spielt aktuell bei Sheffield Wednesday und durfte vor vier Tagen beim 0:1 gegen den FC Portsmouth erstmals in der Championship beginnen.

Dem Bericht zufolge haben die Red Devils rund 460.000 Euro für den Engländer geboten. Die Blues seien bereit, fast 700.000 plus Boni auf den Tisch zu legen. Sheffield steht in der zweiten englischen Liga am Tabellenende und hat bereits 17 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Der klamme Klub ist auf die Ablöse für Alao angewiesen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
