Mbappé-Skandal: Liga-Boss schaltet sich ein

Der diplomatische Skandal um Kylian Mbappé schlägt immer höhere Wellen. La Liga-Boss Javier Tebas hat sich aufgrund der drohenden Sanktionen der chinesischen Liga via Twitter zu Wort gemeldet und für die unbedachten Äußerungen des Stürmers von Real Madrid um Verzeihung gebeten: „Wir bei der LaLiga bedauern zutiefst die Äußerungen von Kylian Mbappé, die in China Unbehagen und Empörung ausgelöst haben. Wir sind uns des entstandenen Schadens bewusst, und im Namen der LaLiga möchte ich mich aufrichtig beim chinesischen Volk entschuldigen.“

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Desde LALIGA lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino.



Durante muchos años hemos construido una relación de respeto, confianza y cooperación con China, sus autoridades, sus instituciones deportivas, sus operadores audiovisuales y millones de aficionados al fútbol español.



No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos.



Estamos adoptando las medidas a nuestro alcance y trabajando directamente con nuestros socios e interlocutores en China para superar esta situación.



Nuestro compromiso con China, su pueblo y sus instituciones es firme. Una relación construida durante tantos años no puede quedar dañada por un episodio individual. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 27, 2026

Mbappé hatte sich in einem Interview über das von ihm kursierende Diktator-Meme und damit vermeintlich über Mao Zedong lustig gemacht – eine wichtige historische Persönlichkeit in China. Mehrere Werbeverträge wurden dem Franzosen daraufhin gekündigt und Sprecher des chinesischen Außenministeriums verurteilte die Äußerungen aufs Schärfste. In der Folge hat das chinesische Staatsfernsehen die Übertragung der La Liga-Spiele ausgesetzt. Tebas befürchtet nun, dass ein großer TV-Markt wegbricht und ist um Schlichtung bemüht: „Wir können nicht zulassen, dass eine einzelne Handlung diese Beziehung trübt oder den mehr als 20 Vereinen unserer Profiligen und den Millionen chinesischen Fans schadet. Wir ergreifen alle uns zur Verfügung stehenden Maßnahmen.“