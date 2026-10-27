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La Liga

Mbappé-Skandal: Liga-Boss schaltet sich ein

von Martin Schmitz
2 min.
La Liga-Boss Javier Tebas macht eine Ansage @Maxppp

Der diplomatische Skandal um Kylian Mbappé schlägt immer höhere Wellen. La Liga-Boss Javier Tebas hat sich aufgrund der drohenden Sanktionen der chinesischen Liga via Twitter zu Wort gemeldet und für die unbedachten Äußerungen des Stürmers von Real Madrid um Verzeihung gebeten: „Wir bei der LaLiga bedauern zutiefst die Äußerungen von Kylian Mbappé, die in China Unbehagen und Empörung ausgelöst haben. Wir sind uns des entstandenen Schadens bewusst, und im Namen der LaLiga möchte ich mich aufrichtig beim chinesischen Volk entschuldigen.“

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Mbappé hatte sich in einem Interview über das von ihm kursierende Diktator-Meme und damit vermeintlich über Mao Zedong lustig gemacht – eine wichtige historische Persönlichkeit in China. Mehrere Werbeverträge wurden dem Franzosen daraufhin gekündigt und Sprecher des chinesischen Außenministeriums verurteilte die Äußerungen aufs Schärfste. In der Folge hat das chinesische Staatsfernsehen die Übertragung der La Liga-Spiele ausgesetzt. Tebas befürchtet nun, dass ein großer TV-Markt wegbricht und ist um Schlichtung bemüht: „Wir können nicht zulassen, dass eine einzelne Handlung diese Beziehung trübt oder den mehr als 20 Vereinen unserer Profiligen und den Millionen chinesischen Fans schadet. Wir ergreifen alle uns zur Verfügung stehenden Maßnahmen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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