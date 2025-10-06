Menü Suche
Erste Einigung im Upamecano-Poker

von Aaron Schlütter - Quelle: Bayern Insider
Dayot Upamecano im Einsatz für Bayern München @Maxppp

Im Verlängerungspoker mit Innenverteidiger Dayot Upamecano hat der FC Bayern eine erste Hürde genommen. Laut ‚Bayern Insider‘ hat man sich mit dem 26-Jährigen, dessen Arbeitspapier in einem Jahr ausläuft, auf ein Grundgehalt für einen neuen Vertrag geeinigt, was nicht wesentlich über seinem bisherigen Salär liegen dürfte.

Damit die Unterschrift zustande kommt, möchte der Franzose jedoch eine Prämie aus den Sphären von Teamkollege Alphonso Davies (24) einstreichen, der sich seine Verlängerung mit 17 Millionen Euro vergolden ließ. Die Bayern-Bosse sollen jedoch nicht dazu bereit sein, erneut so tief in die Tasche zu greifen. Im Nacken sitzen den Bayern dabei der FC Liverpool, Real Madrid, Paris St. Germain und Manchester United, die dem Verteidiger ebenfalls Avancen machen und ein solches Handgeld bezahlen könnten.

