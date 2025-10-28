Leverkusen: Komplikationen bei Tella

Bayer Leverkusen muss länger als gedacht auf Nathan Tella verzichten. Auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel der Werkself gegen den SC Paderborn (morgen, 18 Uhr) gab Trainer Kasper Hjulmand ein Update zum 26-jährigen Engländer: „Mit Tella war es schwieriger und komplizierter als gedacht. Ich denke, er braucht noch die Länderspielpause. Es sieht zwar besser und besser aus, aber ich kann noch nichts Konkretes zu seiner Rückkehr sagen.“

Im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (1:3) am 12. September zog sich Tella eine Knieverletzung zu, die ihn seither außer Gefecht setzt. Nun scheint der schnelle Offensivspieler noch mindestens einen weiteren Monat zu benötigen, bevor er wieder zur Verfügung steht.