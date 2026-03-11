FC Bayern: Schneller Read-Deal?

Im Anschluss an die Saison möchte sich der FC Bayern auf der Außenverteidiger-Position breiter aufstellen. Als Wunschkandidat wurde unlängst der talentierte Givairo Read (19) von Feyenoord Rotterdam auserkoren – doch neben dem FCB streckt unter anderem auch Manchester City die Fühler aus.

Um eine Transferschlappe zu verhindern, wollen die Münchner eine Zusammenarbeit in den kommenden Wochen vorantreiben, berichtet Sacha Tavolieri in der Schweizer Ausgabe von ‚Sky‘. In den geplanten Gesprächen zwischen Spieler- und Vereinsseite sollen die Rahmenbedingungen des Transfers geklärt werden.

Damit wolle sich der deutsche Rekordmeister einen entscheidenden Vorteil im Werben um den niederländischen U21-Nationalspieler verschaffen. Zwischen 25 und 30 Millionen Euro Ablöse stehen für den vertraglich bis 2029 gebundenen Read im Raum.