Zwei Volltreffer: So läuft es bei den BVB-Leihgaben

Yan Couto (25/Como 1907)

Borussia Dortmund verlieh Yan Couto in der zurückliegenden Transferperiode gegen eine Gebühr von drei Millionen Euro an den Comer See. Der Deal, der eine 22 Millionen Euro teure Kaufoption beinhaltet, entpuppt sich als voller Erfolg. Unter Cesc Fàbregas gehört Couto zum Stammpersonal.

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Seit seinem Wechsel bestritt der Rechtsverteidiger alle sechs Spiele von Anfang an, drei über die volle Distanz. In der Liga gelang dem Brasilianer zudem ein Assist. Macht Couto so weiter, führt kein Weg daran vorbei, dass Como den Passus am Saisonende auslöst.

Diant Ramaj (25/FC Kopenhagen)

Ähnlich sieht es bei Diant Ramaj aus. Der Keeper ist nach seiner Rückkehr zum FC Kopenhagen auf Anhieb zum Stammtorwart aufgestiegen. Seit seiner Ankunft kam der ehemalige U20-Nationalspieler in allen fünf Ligapartien zum Einsatz. Im Pokal wurde der gebürtige Stuttgarter geschont.

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Beeindruckend: In den fünf Spielen behielt Ramaj viermal eine Weiße Weste. Dem deutschen Keeper gelingt es somit, Eigenwerbung zu betreiben. Gut möglich, dass Kopenhagen am Saisonende die Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro aktiviert.

Almugera Kabar (20/NEC Nijmegen)

Almugera Kabar haben die Schwarz-Gelben bei NEC Nijmegen geparkt. Mit Blick auf die Einsatzzeiten verläuft das Gastspiel bislang zufriedenstellend. In vier von sechs Ligaspielen kam der gebürtige Bremer zum Einsatz, in drei von diesen für mindestens 45 Minuten. Bei beiden Niederlagen in der Champions League-Qualifikation gegen Bodö/Glimt (1:6) kurz nach Abschluss des Transfers wurde er eingewechselt.

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Sein Leistungsniveau muss Kabar aber noch anheben. Im ersten Europa League-Spiel gegen Juventus Turin (0:5) wurde der Linksverteidiger nach einer unglücklichen Darbietung schon zur Halbzeit ausgewechselt. „Warum setze ich Kabar immer wieder ein? Weil ich keine Alternative habe. Der Junge ist noch ganz neu und braucht Spielpraxis. […] Kabar hat Probleme. Das sehen wir alle. Wir haben die Situation in der Abwehr einfach noch nicht im Griff“, merkte Trainer Dick Schreuder nach der Niederlage sehr deutlich an. Im weiteren Saisonverlauf muss sich Kabar also definitiv noch steigern.