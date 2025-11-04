Viele Stars fraglich: Bayern für PSG heute eine Nummer zu groß?

Um 21 Uhr wird im Parc des Princes die Partie zwischen Paris St. Germain und dem FC Bayern angepfiffen. Ein absolutes Spitzenspiel in der Champions League. Während die Münchner mit einer Rekordserie von 15 Siegen in 15 Pflichtspielen im Rücken nach Paris kommen, läuft es bei den Gastgebern nicht ganz so reibungslos.

In den vergangenen Wochen war das Lazarett des französischen Edelklubs stets gefüllt. Auch heute Abend muss PSG auf diverse Stars verzichten, andere Topspieler kommen gerade erst aus einer Verletzungspause und sind längst noch nicht bei 100 Prozent. Ilya Zabarnyi ist nach seiner Roten Karte gegen Bayer Leverkusen (7:2) gesperrt, Désiré Doué zog sich im Spiel gegen den FC Lorient (1:1) am vergangenen Mittwoch eine schwere Muskelverletzung zu. Beide Akteure sind definitiv raus.

Großes Fragezeichen hinter Dembélé

Besonders bitter: Auch Ousmane Dembélé könnte das Spiel gegen die Bayern verpassen. Zumindest ein Startelfeinsatz ist sehr unwahrscheinlich. Der 28-Jährige klagte im Anschluss an das Ligaspiel gegen den OGC Nizza (1:0) am vergangenen Samstag erneut über Beschwerden. Für den amtierenden Ballon d’Or-Gewinner war es erst der vierte Einsatz nach einer Oberschenkelverletzung, die ihn über einen Monat außer Gefecht gesetzt hatte.

Wie lange Fabián Ruiz mitwirken kann, ist ebenso fraglich. Der spanische Mittelfeldmotor gehört unter Trainer Luis Enrique zu den Schlüsselspielern. Auch auf ihn musste der Coach lange verzichten. Seit Ende September fehlte Ruiz, feierte gegen Nizza seine Rückkehr. Mehr als 25 Minuten waren für den 39-fachen Nationalspieler aber noch nicht drin. Ob es gegen Bayern schon für die Startelf reicht, ist offen.

Nicht in Bestbesetzung

Klar ist, dass PSG heute Abend nicht mit der besten Elf gegen den deutschen Rekordmeister antreten wird. Enrique muss auf Qualität verzichten. Allerdings gibt der Kader der Pariser genug Möglichkeiten her, um die genannten Ausfälle – wenn auch vielleicht nicht mit der gleichen Qualität – zu ersetzen.

Wer im Sturmzentrum das Startelfmandat erhält, ist noch unklar. Gonçalo Ramos hat nach seinem Last-Minute-Siegtreffer gegen Nizza womöglich die Nase gegenüber Senny Mayulu etwas vorn. Der 19-jährige Mittelfeldspieler lief zuletzt häufiger als Falsche Neun auf. Ramos ist ein klarer Mittelstürmer und der bessere Abschlussspieler.

Als amtierender Champions League-Sieger geht PSG grundsätzlich in kein Spiel als Underdog. In der aktuellen Form und aufgrund der angespannten personellen Lage bei den Parisern könnten die Bayern heute Abend aber schwer zu bespielen sein. Auf allen Schlüsselpositionen gibt es Fragezeichen – außer im Tor. Und dort steht mit Lucas Chevalier jemand zwischen den Pfosten, der in den vergangenen Wochen medial ordentlich Kritik einstecken musste. Die Vorzeichen für PSG könnten definitiv besser sein.

So könnte PSG spielen