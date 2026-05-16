Werder-Klartext zu Fritz

Clemens Fritz muss sich keine Sorgen um seinen Job beim SV Werder Bremen machen. Gegenüber ‚Sky‘ bekennt sich Werder-Boss Klaus Filbry klar zu seinem Geschäftsführer Sport: „Mein Vertrauen genießt er immer, ich bin von ihm überzeugt. Clemens, ich, wir alle haben auch Fehler gemacht. Das haben wir selbstkritisch eingeräumt. Aber ich glaube, die Lernkurve, die Clemens durchlaufen hat, wird ihm in der Zukunft helfen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Fritz geriet zuletzt aufgrund diverser Fehlentscheidungen auf dem Transfermarkt immer mehr in die Kritik. Die Zusammenarbeit mit dem 45-Jährigen wird dennoch definitiv über die Saison hinaus fortgeführt: „Insofern hat er noch Vertrag und macht seinen Job. Er hat Daniel Thioune verpflichtet. Dazu werden wir demnächst auch ein paar andere Sachen kommunizieren, die für uns positiv sind. Insofern wird es mit ihm sicherlich auch weitergehen“, gibt Filbry zu Protokoll.