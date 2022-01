Fortuna-Flügelflitzer Shipnoski verlängert und wird verliehen

Fortuna Düsseldorf gibt Nicklas Shipnoski für die kommenden eineinhalb Jahre an Ligakonkurrent Jahn Regensburg ab. Eine Kaufoption ist laut den Rheinländern in dem Leihgeschäft nicht enthalten. Außerdem hat der 24-Jährige seinen Vertrag in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens bis 2025 verlängert.

„Für Nicklas‘ weitere Entwicklung ist es wichtig, auf Zweitliga-Niveau mehr Spielpraxis zu sammeln“, sagt Sportvorstand Klaus Allofs, „wir sind nach wie vor von seinem Potenzial überzeugt – auch deshalb haben wir im Zuge des Leihgeschäfts den Vertrag mit Nicklas Shipnoski bis Juni 2025 verlängert.“ Der Flügelspieler wechselte erst im vergangenen Sommer vom 1. FC Saarbrücken nach Düsseldorf und kam Hinrunde elfmal in der zweiten Liga zum Einsatz.