Bericht: Schlotterbeck-Berater öffnet Topklub die Tür

Weil Nico Schlotterbecks Vertrag 2027 ausläuft, ist mit Blick auf den kommenden Sommer alles offen. Borussia Dortmund will selbstredend unbedingt verlängern, sieht sich aber großer Konkurrenz gegenüber.

Unter der Anzeige geht's weiter

Real Madrid, der FC Liverpool, Manchester City, der FC Bayern und auch der FC Barcelona sind allesamt in der Verlosung. Den Wechsel nach Katalonien könne sich Schlotterbeck zumindest vorstellen, sein Berater habe „diese Möglichkeit bereits angedeutet“, berichtet die ‚Mundo Deportivo‘ am heutigen Montag.

Klar ist aber auch: Gleichzusetzen mit einer klaren Wechseltendenz ist dies noch nicht. Schlotterbeck und seine Entourage sondieren den Markt und wollen dann sorgfältig abwägen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Welchen Weg soll Nico Schlotterbeck einschlagen? Barça Bayern ManCity Real BVB-Verlängerung Liverpool Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Als Dortmunder Preisschild wurden zuletzt 70 Millionen Euro genannt. Gerade für Barça wäre eine solche Summe nur unter größten Anstrengungen zu stemmen. Zwar wünscht sich Hansi Flick unbedingt einen Linksfuß für die Innenverteidigung, irgendwo liegt aber die natürliche Schmerzgrenze des wirtschaftlich angeschlagenen Topklubs.