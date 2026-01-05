Menü Suche
Bericht: Schlotterbeck-Berater öffnet Topklub die Tür

Der Poker um Nico Schlotterbeck ist längst entfacht. Einem Bericht zufolge gibt es aus dem Umfeld des Dortmunder Abwehrchefs eindeutige Signale.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Mundo Deportivo
Nico Schlotterbeck

Weil Nico Schlotterbecks Vertrag 2027 ausläuft, ist mit Blick auf den kommenden Sommer alles offen. Borussia Dortmund will selbstredend unbedingt verlängern, sieht sich aber großer Konkurrenz gegenüber.

Real Madrid, der FC Liverpool, Manchester City, der FC Bayern und auch der FC Barcelona sind allesamt in der Verlosung. Den Wechsel nach Katalonien könne sich Schlotterbeck zumindest vorstellen, sein Berater habe „diese Möglichkeit bereits angedeutet“, berichtet die ‚Mundo Deportivo‘ am heutigen Montag.

Klar ist aber auch: Gleichzusetzen mit einer klaren Wechseltendenz ist dies noch nicht. Schlotterbeck und seine Entourage sondieren den Markt und wollen dann sorgfältig abwägen.

Welchen Weg soll Nico Schlotterbeck einschlagen?
Als Dortmunder Preisschild wurden zuletzt 70 Millionen Euro genannt. Gerade für Barça wäre eine solche Summe nur unter größten Anstrengungen zu stemmen. Zwar wünscht sich Hansi Flick unbedingt einen Linksfuß für die Innenverteidigung, irgendwo liegt aber die natürliche Schmerzgrenze des wirtschaftlich angeschlagenen Topklubs.

Bundesliga
La Liga
BVB
Barcelona
Nico Schlotterbeck

