Heißer Kandidat: RB beschäftigt sich mit Fàbregas

RB Leipzig steht vor einem großen Umbruch im kommenden Sommer. Neben zahlreichen Spielern, die den Brauseklub für teils viel Geld verlassen könnten, zeitgleich aber ersetzt werden müssten, soll auch ein neuer Übungsleiter her, der die neue Ära am Cottaweg einleitet. Ein heißer Kandidat erinnert stark an Leverkusens Meistermacher Xabi Alonso und kommt laut der ‚Leipziger Volkszeitung‘ aus Italien.

Dort steht nämlich Cesc Fàbregas bei Como 1907 an der Seitenlinie. Ähnlich wie es bei Alonso war, kann die ehemalige Passmaschine noch nicht viel Erfahrung im Trainergeschäft vorweisen. Mit Aufsteiger Como belegt er aber einen respektablen 13. Tabellenplatz und beweist tagtäglich, dass er junge Spieler gut fördern kann. Eine Eigenschaft, die auch im RB-Kosmos vonnöten ist.

Die Verbindung könnte dabei über Ex-Mitspieler und Como-Anteilseigner Thierry Henry zustande kommen. Der Franzose hält nämlich ebenfalls Anteile bei RB und pflegt gute Beziehungen zu RB-CEO Oliver Mintzlaff, der ihn sogar vor drei Jahren als Sportdirektor bei Leipzig installieren wollte. Der Kontakt könnte sich durch eine Anstellung von Fàbregas aber nun dennoch auszahlen.

Weitere Kandidaten in Leipzig

Neben Fàbregas gibt es aber natürlich noch zahlreiche weitere Kandidaten in Leipzig. Gehandelt wurden zuletzt etwa Oliver Glasner (Crystal Palace), Danny Röhl (Sheffield Wednesday), Matthias Jaissle (Al Ahli) sowie Alexander Blessin (St. Pauli). Bis Saisonende trainiert Interimscoach Zsolt Löw das Team.