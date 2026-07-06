Bestätigt: Anfragen für Karaman

Trotz zahlreicher lukrativer Anfragen bleibt Kenan Karaman dem FC Schalke 04 treu. „Es gab ein paar Anfragen, aber ich habe mich schon vor zwei Jahren mit meiner Unterschrift zum Verein bekannt. Ich bleibe hier“, bekennt sich der 32-jährige Leader gegenüber der ‚WAZ‘.

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Anfragen gab es der Regionalzeitung zufolge von einem Klub aus Saudi-Arabien sowie Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg. Zudem berichtete die ‚Bild‘ vor zwei Wochen vom Interesse des türkischen Erstligisten Trabzonspor. Der Verein habe Karaman ein Jahresgehalt von zwei Millionen Euro geboten, der Offensivakteur blieb jedoch standhaft – obwohl er laut der ‚WAZ‘ auf Schalke weniger als die Hälfte verdient.