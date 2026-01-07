Menü Suche
Medical bestanden: Kalimuendo-Vertrag steht schon

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Arnaud Kalimuendo im Nottingham-Trikot @Maxppp

Dem Wechsel von Arnaud Kalimuendo zu Eintracht Frankfurt steht nichts mehr im Weg. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat der Angreifer den Medizincheck erfolgreich absolviert. Der 23-Jährige kommt zunächst per Leihe von Nottingham Forest für eine Gebühr von 1,5 Millionen Euro, für den Anschluss besitzen die Hessen eine Kaufoption in Höhe von rund 27 Millionen Euro.

Die SGE und Kalimuendo haben laut der ‚Bild‘ sogar schon den möglichen Vertrag ausgehandelt für den Fall, dass der entsprechende Passus im Sommer aktiviert wird. Dann würde der Franzose dem Boulevardblatt zufolge ein Arbeitspapier bis 2031 unterschreiben und ein Grundgehalt im Bereich von drei Millionen Euro einstreichen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
