Die Details zum Kramaric-Deal

Die TSG Hoffenheim hat mit Andrej Kramaric (34) alles klargemacht. Laut ‚Sky‘ werden zur Stunde die Papiere finalisiert, der Goalgetter werde mit einem Kontrakt bis 2028 inklusive Anschlussvertrag für nach seiner aktiven Karriere ausgestattet.

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Geeinigt wurde sich dem Bezahlsender zufolge auf eine Gehaltsreduzierung. Dennoch bleibe der 114-fache kroatische Nationalspieler bei ähnlichen Einsatzzeiten und Scorern Topverdiener im Kraichgau. In dieser Saison markierte Kramaric bereits 13 Treffer und sieben Vorlagen in 33 Partien.