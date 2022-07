Joaquín verlängert bei Betis

Joaquín hängt bei Betis Sevilla noch ein Jahr dran. Die Andalusier geben die Vertragsverlängerung bis 2023 mit dem 40-Jährigen bekannt. Das ursprüngliche Arbeitspapier des Routiniers war vor wenigen Tagen offiziell ausgelaufen.

Seit 2015 schnürt der 52-fache spanische Nationalspieler wieder die Schuhe für seinen Jugendklub und wurde zum zweiten Mal nach 2008 Pokalsieger mit den Grün-Weißen. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Offensivspieler in 36 Pflichtspielen zum Einsatz und war an sechs Treffern direkt beteiligt.