Neuer Klub für Riemann

Torhüter Manuel Riemann hat nach einem halben Jahr ohne Verein einen neuen Klub gefunden. Der 37-Jährige wechselt in die dritte Liga und schließt sich Alemannia Aachen an. Dort nimmt er den Platz von Jan Olschowsky (24) ein, der von Borussia Mönchengladbach von seiner Leihe zurückbeordert wurde.

„Mit Manuel Riemann gewinnen wir einen sehr erfahrenen Torhüter für unser Torwartteam. Er kennt alle drei deutschen Profiligen aus eigener Erfahrung und bringt genau die Ruhe und Stabilität mit, die wir in der Rückrunde benötigen. Wir sind überzeugt, dass er unsere Mannschaft sowohl sportlich als auch mit seiner Persönlichkeit verstärken wird“, so Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi. Riemann erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison.