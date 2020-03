Ceballos hat ein Wunschziel

Dani Ceballos bevorzugt offenbar eine Rückkehr in die Heimat. Laut der Fachzeitung ‚Estadio Deportivo‘ will der zentrale Mittelfeldspieler nicht bei seinem Leihklub FC Arsenal bleiben, sondern am liebsten den regulären Arbeitgeber Real Madrid für seinen Jugendklub Betis Sevilla verlassen.

‚Estadio Deportivo‘ zufolge besteht eine realistische Chance, dass die Grün-Weißen ihr Eigengewächs im Sommer zurückholen. Bei Arsenal hatte sich Ceballos nach einem Muskelbündelriss zurück in die Stammelf gespielt, ehe die Saison Corona-bedingt ausgesetzt wurde. In London will der 23-Jährige offensichtlich aber nicht bleiben, während Real wohl keine Verwendung mehr für ihn hat.