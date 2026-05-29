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Eintracht bastelt an 12-Millionen-Transfer

von Martin Schmitz - Quelle: Het Nieuwsblad
1 min.
Mihajlo Cvetkovic konnte beim RSC Anderlecht auf Anhieb überzeugen @Maxppp

Auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer ist Eintracht Frankfurt offenbar in Belgien fündig geworden. Wie ‚Het Nieuwsblad‘ berichtet, werben die Hessen um Mihajlo Cvetkovic vom RSC Anderlecht und sind bereit, ein Angebot über zwölf Millionen Euro abzugeben. Der 19-Jährige ist seit mehr als einem Jahr auf dem Radar der Eintracht. Laut der belgischen Tageszeitung lehnten die Belgier bereits im Januar eine SGE-Offerte in Höhe von zehn Millionen Euro ab.

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Auch der SC Freiburg hat Cvetkovic demzufolge auf dem Zettel. Der Serbe war im vergangenen Sommer für 3,2 Millionen Euro von seinem Jugendklub FK Cukaricki nach Anderlecht gewechselt. Für den Sechstplatzierten der abgelaufenen Saison erzielte der Rechtsfuß wettbewerbsübergreifend in 39 Pflichtspielen 13 Treffer und bereitete drei weitere Tore vor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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