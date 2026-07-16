Arsenal erzielt 40-Millionen-Einigung

Der FC Arsenal ist weiterhin mächtig aktiv auf dem Transfermarkt. Die Gunners stehen laut ‚The Athletic‘ unmittelbar vor der Verpflichtung von Christos Tziolis, mit dem FC Brügge soll es jetzt eine Einigung im Ablösepoker geben. Beide Vereine haben der Summe von 40 Millionen Euro zugestimmt, heißt es.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jetzt bemühen sich die Londoner, den Prozess des Transfers zeitnah abzuschließen. Dass Arsenal intensiv um den 24-jährigen Griechen buhlt, war bereits in den vergangenen Tagen bekanntgeworden. Die größte Hürde wurde nun genommen. ‚Sky‘ zufolge hat Brügge derweil Noah Adedeji-Sternberg (21) vom KRC Genk als Tziolis-Nachfolger auserkoren. Die Verhandlungen laufen.