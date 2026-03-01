Saison-Aus: Horroverletzung bei Can bestätigt

Nun herrscht Gewissheit bei Emre Can. Borussia Dortmund hat am Sonntagnachmittag die Ergebnisse der Untersuchungen beim Kapitän bekanntgegeben, der sich im Spiel am Samstag gegen den FC Bayern (2:3) verletzte. Can zog sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zu und wird monatelang ausfallen. Die Saison ist für den Defensivspieler beendet.

„Emres Verletzung ist extrem bitter. Nicht nur für ihn, sondern für uns alle. Er ist unser Kapitän, stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und ist ein wichtiger Bestandteil unseres Clubs. Emre wird von uns in den nächsten Monaten jede Unterstützung bekommen, damit er wieder vollständig gesund wird“, wird BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl auf der Website der Schwarz-Gelben zitiert.

Can zog sich die Verletzung in der 38. Minute im Spiel gegen die Bayern zu, nachdem er in einem Laufduell mit Konrad Laimer nach einem Stoß unglücklich aufgetreten war.