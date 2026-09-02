RB Leipzig hat einen Abnehmer für El Chadaille Bitshiabu (21) gefunden. Wie Galatasaray vermeldet, wechselt der Innenverteidiger zunächst leihweise und für eine Gebühr von zwei Millionen Euro von den Sachsen in die türkische Metropole. Dazu sichert sich Gala eine Kaufoption, die bei 28 Millionen Euro liegt. Ein Wechsel zum französischen Vizemeister RC Lens hatte sich zuvor kurzfristig zerschlagen.

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Bitshiabu war 2023 für 15 Millionen Euro von Paris St. Germain nach Leipzig gewechselt, konnte sich bisher allerdings nicht nachhaltig als Stammspieler etablieren. Prinzipiell traut Leipzig dem Franzosen dies noch zu, gemäß einer internen Vorgabe muss der Klub jedoch Transfereinnahmen generieren, weshalb Bitshiabu in diesem Sommer als potenzieller Abgang eingestuft wurde.