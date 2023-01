Alarcón verlängert bei Barça

Ángel Alarcón will beim FC Barcelona den Durchbruch schaffen. Der 18-jährige Offensivspieler hat seinen Vertrag bei den Blaugrana bis 2025 verlängert, die Ausstiegsklausel wird auf 400 Millionen Euro festgesetzt. Alarcón spielt aktuell vornehmlich in der U19 der Katalanen. In der kommenden Saison soll er in die zweite Mannschaft wechseln.

Lese-Tipp

Bericht: Alonso-Verlängerung bei Barça fix