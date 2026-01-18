Erster Winter-Neuzugang für Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg möchte seine Defensive weiter verstärken. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der Zweitligist kurz vor der Verpflichtung des Talents Clemens Lippmann (19) vom TSV 1860 München. Der flexibel einsetzbare Außenverteidiger soll bereits im Winter kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lippmann war zu Beginn dieser Saison aus der Jugend der Löwen zu den Profis befördert worden. Seitdem absolvierte der Rechtsfuß wettbewerbsübergreifend 16 Spiele für die Münchner, in denen er auch einen Treffer vorbereiten konnte.