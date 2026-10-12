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FT-Kurve UEFA Champions League

FC Bayern: Kompany vor Doppel-Wechsel

Der FC Bayern gastiert am Dienstagabend (21 Uhr) zum zweiten Spieltag der Champions League-Ligaphase bei Viking Stavanger. FT blickt auf die mögliche Startelf.

von Lukas Hörster
Die Aufstellung des FC Bayern @Maxppp
Viking FC Bayern

Die spannendste Aufstellungsfrage hat Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Viking Stavanger bereits beantwortet: Jonas Urbig wird das Tor hüten, Manuel Neuer fällt aller Voraussicht nach mit einem Problem am Fuß komplett aus.

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Darüber hinaus bietet sich eine weitere Änderung im Vergleich zum 2:2 beim FC Augsburg am vergangenen Samstag an. Konrad Laimer drängt zurück ins Team, Josip Stanisic könnte dafür auf der Bank landen.

Auf der Zehner-Position fällt Kompanys Wahl zwischen Ismael Saibari, Serge Gnabry und Lennart Karl.

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So könnten die Bayern spielen

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