Bundesliga-Kandidat: Casadó verlässt Barça

Der FC Barcelona gibt Marc Casadó an einen Liga-Kontrahenten ab. Matteo Moretto berichtet, dass der spanische Sechser auf Leihbasis zu Deportivo A Coruña wechselt. Eine Kaufoption sichert sich der Aufsteiger wohl nicht.

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Bis zuletzt wurde Casadó auch mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht. RB Leipzig hatte beim 22-Jährigen angefragt, auch Bayer Leverkusen beschäftigte sich mit Casadó.