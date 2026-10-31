Klose reagiert auf Chatzialexiou-Abgang

Der 1. FC Nürnberg muss den Abgang von Sportvorstand Joti Chatzialexiou hinnehmen. Auf der Pressekonferenz sagte Trainer Miroslav Klose dazu: „Wir kriegen die Diskussionen natürlich mit. Das ist auch normal, dass es da einen Tenor in der Mannschaft gibt.“

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Der Club kündigte an, dass „im Laufe des Tages“ eine Mitteilung zu Chatzialexiou veröffentlicht werde. Mehrere Medien haben bereits übereinstimmend berichtet, dass sich der 50-Jährige Eintracht Frankfurt anschließen wird. Alle Parteien sind sich einig geworden.