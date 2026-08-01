Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Wechselwunsch: Philogene in die Bundesliga?

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano
Jaden Philogene mit einem aufreizenden Jubel @Maxppp

Jaden Philogene strebt in diesem Sommer den nächsten Karriereschritt an. Fabrizio Romano berichtet, dass der 24-Jährige seinen Arbeitgeber Ipswich Town über seinen Wechselwunsch informiert hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Romano zufolge hat die AC Florenz den Flügelspieler ins Visier genommen. Darüber hinaus seien auch Bundesligisten sowie Vertreter aus La Liga an Philogene interessiert. Dessen Vertrag beim Premier League-Aufsteiger läuft noch bis 2029.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Serie A
Ipswich
Florenz
Jaden Richard Philogene-Bidace

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Serie A Serie A
Ipswich Logo Ipswich Town
Florenz Logo AC Florenz
Jaden Richard Philogene-Bidace Jaden Richard Philogene-Bidace
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert