Wechselwunsch: Philogene in die Bundesliga?

Jaden Philogene strebt in diesem Sommer den nächsten Karriereschritt an. Fabrizio Romano berichtet, dass der 24-Jährige seinen Arbeitgeber Ipswich Town über seinen Wechselwunsch informiert hat.

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Romano zufolge hat die AC Florenz den Flügelspieler ins Visier genommen. Darüber hinaus seien auch Bundesligisten sowie Vertreter aus La Liga an Philogene interessiert. Dessen Vertrag beim Premier League-Aufsteiger läuft noch bis 2029.