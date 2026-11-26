Der AC Mailand ist offenbar in das Rennen um Givairo Read eingestiegen. Wie das italienische Transferportal ‚Tuttomercatoweb‘ berichtet, beschäftigen sich die Rossoneri intensiv mit einer Verpflichtung des 20-jährigen Außenverteidigers im kommenden Winter-Transferfenster.

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Auf Milans neuen Sportchef Markus Krösche könnten damit schwierige Verhandlungen zukommen. Denn zum einen habe Feyenoord Rotterdam „nicht die Absicht, sein Talent abzugeben“, zum anderen fordere der niederländische Klub eine Ablöse von deutlich über 30 Millionen Euro, heißt es in dem Bericht. Auch beim FC Bayern steht Read seit geraumer Zeit auf dem Zettel. Weitere Interessenten sind dem Vernehmen nach FC Liverpool, der FC Arsenal sowie Manchester City. Reads Vertrag in Rotterdam ist noch bis 2029 befristet.