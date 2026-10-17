Zwei Interessenten: XXL-Preisschild für Schade

Die Formkurve von Kevin Schade zeigt seit Monaten nach oben. In der Premier League hat sich der Flügelstürmer längst zu einem der aufregendsten Offensivspieler entwickelt. Und auch in der deutschen Nationalmannschaft hinterließ der Profi des FC Brentford bei sieben Länderspielen bereits seine ersten Fußspuren.

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Logisch, dass auch größere Klubs den gebürtigen Potsdamer auf dem Radar haben. Mit dem FC Liverpool und dem FC Arsenal haben bereits zwei Großkaliber aus der englischen Eliteliga ihr Interesse hinterlegt. Günstig wäre ein Vorstoß bei der Ligakonkurrenz aber keinesfalls. Laut ‚Teamtalk‘ taxieren die Bees das 24-jährige Objekt der Begierde derzeit auf umgerechnet rund 70 Millionen Euro.

Bis 2028 steht Schade in Brentford noch unter Vertrag. Gut möglich, dass der Preis im kommenden Sommer – ein Jahr vor Ablauf – deutlich nach unten korrigiert werden muss. Aktuell würde der Tabellensechste den wichtigen Angreifer aber nur bei einem XXL-Preis abgeben.

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Verbleib statt Transfer?

Grundsätzlich würde Brentford Schade aber auch gerne in den eigenen Reihen halten. Vertragsgespräche über eine mögliche Verlängerung seien längst angelaufen, heißt es weiter. Jetzt bleibt abzuwarten, ob sich der ehemalige Spieler des SC Freiburg auf den nächsten Karriereschritt vorbereitet oder in Brentford vielleicht sogar seine langfristige sportliche Heimat gefunden hat.