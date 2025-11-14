Ronaldo droht WM-GAU | Aubameyangs „verdammter Fehler“

Keine Kontrolle

Cristiano Ronaldo gehört zweifelsohne zu den besten Fußballern aller Zeiten. In der Blüte seines Schaffens konnte ihm lediglich ein gewisser Lionel Messi das Wasser reichen. Doch dass die sportlichen Leistungen und Erfolge nicht zwangsläufig mit Reife einhergehen, zeigt nicht nur Ronaldos Interview mit Piers Morgan vor wenigen Tagen. Auch bei Portugals WM-Qualifikationsspiel gegen Irland (0:2) ließ sich der 40-Jährige am gestrigen Donnerstag aus der Ruhe bringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der 61. Minute wurde der Stürmer für einen Ellbogenschlag zurecht vom Platz gestellt. Die portugiesische ‚A Bola‘ nimmt sich Ronaldo zur Brust: „Ronaldo sollte sich schämen.“ Die englische ‚Sun‘ schreibt von einer „Welt des Schmerzes“ für Ronaldo. Für den Superstar könnte die Rote Karte erhebliche Konsequenzen haben. Wird er für mehr als ein Spiel gesperrt, dürfte er mindestens das erste WM-Spiel gesperrt verpassen.

Falsche Entscheidung

Pierre-Emerick Aubameyang ist zu einem echten Wandervogel mutiert. In allen Top5-Ligen sowie Saudi-Arabien hat der einst so pfeilschnelle Stürmer bereits vor den Ball getreten. Auch mit 36 Jahren weiß der Gabuner nachweislich noch, wo das Tor steht. Doch nicht bei all seinen Stationen lief es so gut wie momentan bei Olympique Marseille oder einst bei Borussia Dortmund. Besonders einen Wechsel bereut Aubameyang.

Unter der Anzeige geht's weiter

In einem Livestream bezeichnete er den Wechsel zum FC Chelsea im Jahr 2022 als „verdammten Fehler.“ Die Begründung für den Transfer lieferte Aubameyang gleich hinterher: „Zu dieser Zeit hatte ich eine schwere Zeit in Barcelona. Bei mir wurde eingebrochen, und Barça musste einen Spieler verkaufen – entweder mich oder Memphis Depay – und das einzige Angebot, das auf dem Tisch lag, kam von Chelsea.“ Bei den Blues wurde der Rechtsfuß allerdings nicht glücklich. Nur neunmal traf er, nach einem Jahr zog er zu OM weiter.