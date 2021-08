So lief Alabas Debüt für Real Madrid

David Alaba ist nach den Abgängen von Sergio Ramos und Raphaël Varane bei Real Madrid eigentlich als neuer Abwehrchef eingeplant. Zum Auftakt gegen Deportivo Alavés musste der Österreicher dann aber als Linksverteidiger ran. Grund waren die Ausfälle von Ferland Mendy und Marcelo.

Carlo Ancelotti durfte sich freuen, dass er mit Alaba einen so vielseitigen Akteur in seinen Reihen hat. Der Neuzugang fand sich schnell in seine Rolle ein und lieferte eine ordentliche Partie. Damit reihte sich der 29-Jährige in ein starkes Team ein, das gleich am ersten Spieltag die Titelansprüche untermauerte.

Erster Assist

Mit 4:1 ging Real auswärts in Alavés am Ende vom Platz. Matchwinner war wieder einmal Karim Benzema, der doppelt traf. Auch Nacho Fernández und Vinícius Júnior trugen sich in die Torschützenliste ein – Letztgenannter nach einer punktgenauen Flanke von Linksverteidiger Alaba.

Und so konnte der Ex-Münchner direkt im ersten Einsatz seine erste Torbeteiligung sammeln. Das erste Mal im Trikot von Real Madrid dürfte Alaba Lust auf mehr gemacht haben.