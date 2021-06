Luiz: Die Spur führt nach Frankreich

Innenverteidiger David Luiz könnte es zurück nach Frankreich ziehen. Wie die Zeitung ‚La Provence‘ berichtet, hat Olympique Marseille ein Auge auf den 34-Jährigen geworfen. Dabei haben die Franzosen im Werben um die Dienste des Brasilianers einen Trumpf in der Hand: Trainer Jorge Sampaoli. Dem Vernehmen nach würde David Luiz sehr gerne mit dem 61-jährigen Argentinier zusammenarbeiten.

Die Ligue 1 kennt der Lockenkopf bereits aus seiner Zeit bei Paris St. Germain von 2014 bis 2016. Im Anschluss an sein Engagement in der französischen Hauptstadt wechselte der Defensivspieler zurück nach London, wo er zunächst drei Spielzeiten für den FC Chelsea und anschließend zwei Saisons für den Rivalen FC Arsenal auflief. Im Mai teilte Luiz den Gunners mit, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und sich eine neue Herausforderung suchen möchte, die er nun womöglich in Marseille findet.