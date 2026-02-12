Tuchel unterschreibt neuen Vertrag

Thomas Tuchel wird auch in den kommenden Jahren die englische Nationalmannschaft betreuen. Der Verband teilt offiziell mit, dass der 52-Jährige einen neuen Vertrag bis nach der Heim-Europameisterschaft 2028 in England, Schottland, Wales und Irland unterzeichnet hat. Sein ursprüngliches Arbeitspapier wäre nach der Weltmeisterschaft im Sommer ausgelaufen.

Zum 1. Januar 2025 hatte Tuchel das Amt bei den Three Lions angetreten. Insbesondere mit Blick auf die Ergebnisse kann sich die bisherige Amtszeit sehen lassen: Die WM-Qualifikation beendete man mit acht Siegen aus acht Spielen und blieb dabei ohne Gegentreffer. Der große Traum bleibt der Titel bei der anstehenden WM – 60 Jahre nach dem letzten und bislang einzigen Triumph.

Zu seiner Unterschrift sagt Tuchel: „Ich bin sehr glücklich und stolz, meine Zeit als englischer Nationaltrainer zu verlängern. Es ist kein Geheimnis, dass ich jede Minute der bisherigen Zusammenarbeit mit meinen Spielern und Trainern genossen habe, und ich kann es kaum erwarten, sie zur Weltmeisterschaft zu führen. Es ist eine unglaubliche Chance, und wir werden unser Bestes geben, um unser Land stolz zu machen.“

Verbandschef Mark Bullingham bekräftigt: „Es gibt einfach keinen besseren Kandidaten im Weltfußball. Mit seiner Erfahrung in wichtigen Spielen, seinem Wissen und seiner Leidenschaft gibt er der Mannschaft die besten Chancen auf Erfolg – in diesem Sommer und bei der einmaligen EURO, die in zwei Jahren hier in Großbritannien ausgetragen wird.“

Tuchel ist der erste deutsche Trainer in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft. Zuvor war der gebürtige Krumbacher auf Vereinsebene für den FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris St. Germain, den FC Chelsea und zuletzt den FC Bayern tätig. Vom Tisch ist nun auch ein mögliches Engagement bei Manchester United, über das in englischen Medien zuletzt spekuliert wurde.