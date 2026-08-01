Geheimes Versprechen: „Wenn Vinicius nicht verlängert…“

Vinicius‘ 2027 auslaufender Vertrag hält die Sportliche Führung von Real Madrid in Atem. Den Branchenmechanismen entsprechend müsste der 26-jährige brasilianische Superstar eigentlich in diesem Sommer verlängern. Andernfalls wären die Königlichen mit Blick auf die wirtschaftliche Vernunft zum Verkauf gezwungen.

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Das Problem: Von einer Annäherung zwischen den Parteien kann bislang nicht die Rede sein. Und so machen fast automatisch Gerüchte um einen Wechsel die Runde.

Das größte Interesse wird zur Stunde dem FC Arsenal nachgesagt. Die renommierte Online-Plattform The Athletic zitiert eine vereinsnahe Quelle mit einer recht eindeutigen Aussage über die Wünsche von Gunners-Trainer Mikel Arteta: „Er hält große Stücke auf ihn. Wenn Vinicius nicht verlängert, werden wir zur Stelle sein.“

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Ganz abwegig scheint ein solches Szenario jedenfalls nicht. Andererseits ist kaum vorstellbar, dass Vinicius zukünftig ein anderes Trikot als das königliche tragen wird.