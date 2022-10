Aussprache in Manchester | Haaland muss auf Diät

Waffenstillstand in Manchester?

Auch heute hält Cristiano Ronaldo von Manchester United England in Atem. Denn laut ‚Daily Mirror‘ und ‚Daily Express‘ steht das Gespräch zwischen dem 37-Jährigen und Trainer Erik ten Hag an. Der niederländische Coach verbannte CR7 aus dem Kader sowie aus dem Mannschaftstraining, nachdem dieser eine Einwechslung verweigerte und in der Kabine verschwand. Heute entscheidet sich also, ob Ronaldo vor der WM wieder reintegriert wird.

Keine Kohlenhydrate für Haaland

Über Ronaldo und ten Hag nimmt Erling Haaland von Manchester City seinen Platz auf dem Cover des ‚Daily Mirror‘ und des ‚Daily Express‘ ein. Es geht allerdings nicht um die 17 Ligatore in elf Spielen – zumindest nicht direkt. Trainer Pep Guardiola hat dem 22-Jährigen nahegelegt, während der Zeit der WM auf Kohlenhydrate weitestgehend zu verzichten, um topfit zurückzukommen. Hintergrund: Haaland konnte sich mit Norwegen nicht für das anstehende Turnier qualifizieren und hat dementsprechend etwas mehr als einen Monat keine Spiele.

Dembélés Explosion

In Spanien schmückt Ousmane Dembélé die Titelseite der ‚Mundo Deportivo‘ und der ‚Sport‘. Beide Blätter sind sich einig: Der 25-Jährige ist leistungstechnisch „explodiert“. Das hängt zum einen mit dem Vertrauen von Trainer Xavi zusammen, zum anderen aber auch mit seiner körperlichen Verfassung. Nach mehreren Blessuren ist der Franzose nun schon eine ganze Weile verletzungsfrei. Außerdem wird noch eine interessante Zahl angeführt: Dembélé ist mit 15 Assists der drittbeste Vorlagengeber in Europa im Jahr 2022 – hinter Lionel Messi (16) und Kevin De Bruyne (19).