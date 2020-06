Medien: Willian wurde United angeboten

Willian vom FC Chelsea könnte seine Karriere wohl in der englischen Premier League fortsetzen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, wurde der Brasilianer Manchester United angeboten. Nach sieben Jahren an den Stamford Bridge läuft der Vertrag des 31-Jährigen in diesem Sommer aus. Zwar wird der Routinier nach übereinstimmenden Medienberichten eine kurzfristige Verlängerung bis zum offiziellen Saisonende unterzeichnen, der endgültige Abschied in diesem Sommer ist jedoch beschlossene Sache.

United wurde bereits vor einer Woche mit dem Offensivspieler in Verbindung gebracht. Willian soll von seinem kommenden Arbeitgeber einen Dreijahresvertrag fordern. Die Red Devils sollen nicht abgeneigt sein, dem 69-fachen Nationalspieler einen solchen Kontrakt vorzulegen, um der eher jungen Offensive mehr Erfahrung hinzuzufügen.