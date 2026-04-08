25 Millionen: VfB legt sich auf Stiller-Nachfolger fest

Für kolportiere 50 Millionen Euro darf Angelo Stiller den VfB Stuttgart im Sommer verlassen. Zahlreiche Großklubs haben den deutschen Nationalspieler auf dem Zettel. Und auch, wenn keiner von ihnen bislang so richtig aktiv wurde, haben die Schwaben offenbar schon eine Entscheidung für die Nachfolge getroffen.

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Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll im Falle eines Stiller-Abgangs im Sommer Caspar Jander die Nachfolge antreten. Der ehemalige DFB-Junior sollte schon im vergangenen Sommer zum VfB kommen, der 1. FC Nürnberg verkaufte ihn aber am Ende für zwölf Millionen Euro an den FC Southampton.

In der zweiten englischen Liga nimmt Jander gerade eine gute Entwicklung und soll im Sommer 25 Millionen kosten. Der VfB ist laut der ‚Bild‘ bereit, diese Summe zu zahlen – sofern Geld für Stiller reinkommt. Problem: Auch RB Leipzig, Ajax Amsterdam und finanzstarke Premier League-Klubs sind ‚Sky‘ zufolge an Jander dran.

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Prömel-Verpflichtung schon fix

Mit Grischa Prömel (31/TSG Hoffenheim) steht derweil schon ein Sommer-Neuzugang am Wasen fest. Da aber auch Chema Andrés (20/Rückkaufoption für Real Madrid) den VfB verlassen könnte und die Zukunft von Nikolas Nartey (26/Vertrag läuft aus) offen ist, könnte es Platz für Jander geben. Dessen Arbeitspapier bei den Saints ist noch bis 2028 datiert.