25 Millionen: VfB legt sich auf Stiller-Nachfolger fest
Das zentrale Mittelfeld ist seit Jahren das Herzstück des VfB Stuttgart. Nun bahnen sich jedoch Personal-Rochaden an.
Für kolportiere 50 Millionen Euro darf Angelo Stiller den VfB Stuttgart im Sommer verlassen. Zahlreiche Großklubs haben den deutschen Nationalspieler auf dem Zettel. Und auch, wenn keiner von ihnen bislang so richtig aktiv wurde, haben die Schwaben offenbar schon eine Entscheidung für die Nachfolge getroffen.
Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll im Falle eines Stiller-Abgangs im Sommer Caspar Jander die Nachfolge antreten. Der ehemalige DFB-Junior sollte schon im vergangenen Sommer zum VfB kommen, der 1. FC Nürnberg verkaufte ihn aber am Ende für zwölf Millionen Euro an den FC Southampton.
In der zweiten englischen Liga nimmt Jander gerade eine gute Entwicklung und soll im Sommer 25 Millionen kosten. Der VfB ist laut der ‚Bild‘ bereit, diese Summe zu zahlen – sofern Geld für Stiller reinkommt. Problem: Auch RB Leipzig, Ajax Amsterdam und finanzstarke Premier League-Klubs sind ‚Sky‘ zufolge an Jander dran.
Prömel-Verpflichtung schon fix
Mit Grischa Prömel (31/TSG Hoffenheim) steht derweil schon ein Sommer-Neuzugang am Wasen fest. Da aber auch Chema Andrés (20/Rückkaufoption für Real Madrid) den VfB verlassen könnte und die Zukunft von Nikolas Nartey (26/Vertrag läuft aus) offen ist, könnte es Platz für Jander geben. Dessen Arbeitspapier bei den Saints ist noch bis 2028 datiert.
FT-MeinungPlausibel
Im Sommer weigerte sich der VfB noch, die geforderten 15 Millionen Euro für Jander zu zahlen. Legt man jetzt noch zehn Millionen drauf, wäre das auf den ersten Blick das Eingeständnis: Wir haben das Potenzial des Spielers nicht hoch genug eingeschätzt. Jedoch entsteht im Falle eines Stiller-Verkaufs eine ganz neue Situation im Kader, die den Weg für Jander ebnet. Noch sind das aber alles ungelegte Eier.
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