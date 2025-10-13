Zittersieg dank Woltemade | Note 5 für einen DFB-Star

Harte Zweikämpfe, lange Bälle, Kopfballstärke, Emotionen: Welche Art Gegner das DFB-Team in Belfast erwarten würde, war vorher klar. Dennoch wackelte Deutschland ein ums andere Mal und ließ sich von der unruhigen Spielweise der Hausherren anstecken. Pikanterweise schlug man Nordirland dann mit den eigenen Waffen: Eine Ecke verlängerte Nick Woltemade zum Tor des Tages ins Netz (31.).

Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs ließ Karim Adeyemi frei vor dem Tor die große Chance liegen, früh für Ruhe zu sorgen. Stattdessen entwickelte sich das Spiel nicht weiter. Nordirland kämpfe aufopferungsvoll und fand auch immer wieder mal den Abschluss – diesem fehlte dann aber die Qualität.

Unter dem Strich ein schmeichelhafter aber umso wichtigerer Sieg für das DFB-Team, das die Führung in der WM-Quali-Gruppe behaupten kann.

Tor

0:1 Woltemade (31.): Eine scharfe Raum-Ecke von rechts verlängert Woltemade mit der Schulter ins lange Eck. Das erste Länderspieltor im fünften Einsatz für den 23-Jährigen.

Die Noten für das DFB-Team

Baumann (2) – Kimmich (4), Tah (3,5), Schlotterbeck (2,5), Raum (4) – Pavlovic (4), Goretzka (3,5) – Adeyemi (5), Gnabry (4), Wirtz (4,5) – Woltemade (3,5)

Eingewechselt:

65‘ Beier für Adeyemi

87‘ Andrich für Pavlovic

87‘ Anton für Gnabry

90‘+1 Baku für Wirtz

90‘+1 Burkardt für Woltemade